Video Yaşam Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video

Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video

Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video
14.07.2020 | 15:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Bursa'da otoyoldaki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 00:14
Son dakika: Bursa'da otoyoldaki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 14.07.2020 | 16:35
Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video 01:36
Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video 14.07.2020 | 16:36
Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video 00:38
Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video 14.07.2020 | 15:44
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı | Video 04:24
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı | Video 14.07.2020 | 15:01
Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video 01:01
Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video 14.07.2020 | 13:25
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video 02:36
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video 14.07.2020 | 13:04
Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:26
Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 14.07.2020 | 12:41
Antalya'da trafikte makasçı terörü kamerada | Video 00:17
Antalya'da trafikte makasçı terörü kamerada | Video 14.07.2020 | 12:21
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosikletle itti | Video 00:15
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosikletle itti | Video 14.07.2020 | 12:21
Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 01:16
Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 14.07.2020 | 12:08
Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video 08:57
Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video 14.07.2020 | 11:41
Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video 03:37
Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video 14.07.2020 | 10:55
İstanbul'da dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı | Video 01:04
İstanbul'da dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı | Video 14.07.2020 | 10:37
İstanbul'da eğlence adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video 01:01
İstanbul'da eğlence adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video 14.07.2020 | 10:02
İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video 00:48
İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video 14.07.2020 | 10:25
Mersin'de karısının yatak odası özel videolarını arkadaşlarına gönderen kocaya dava | Video 05:06
Mersin'de karısının yatak odası özel videolarını arkadaşlarına gönderen kocaya dava | Video 14.07.2020 | 10:10
Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video 00:48
Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video 14.07.2020 | 09:43
İstanbul'da taksici terörü! Müşterisini bayıltana kadar dövdü | Video 00:29
İstanbul'da taksici terörü! Müşterisini bayıltana kadar dövdü | Video 14.07.2020 | 09:32
İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 gözaltı! | Video 01:17
İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 gözaltı! | Video 14.07.2020 | 09:29
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 03:13
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 14.07.2020 | 09:30

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, bu sırada bölgeden geçen bir kişi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesinde yavru köpeklerin kanalizasyon çukuru önünde beklediğini gören Nuri Şahin isimli vatandaş, çukurdan köpek sesinin geldiğini duydu. Hiç düşünmeden kanalizasyon çukuruna giren Şahin, buraya düşen köpeği dışarı çıkardı. Şahin'in bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir edilirken, kardeşlerine kavuşan diğer köpekler de bölgeden uzaklaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA