Video Yaşam Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video

Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video

06.05.2022 | 15:11

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dün sabah saatlerinde kamyonet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Acı detay hastanede ortaya çıktı. Gözaltına alına sürücü, alkollü ve ehliyetsiz çıktı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Siverek Caddesi üzerinde meydan gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 2020 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Turan K. idaresindeki 06 DC 6345 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Serap Gül'e çarptı. Kazanın ardından Turan K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan detaylı inceleme sonucu hastane raporunda Turan K.'nin ehliyetsiz ve kaza anında alkollü olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı.

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