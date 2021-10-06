Video Yaşam Diyarbakır'da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Diyarbakır'da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Diyarbakır'da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

06.10.2021 | 08:42

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DİYARBAKIR Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde kanalizasyona düşen kedi, belediye ekiplerinin 2.5 saatlik çabası ile kurtarıldı. Kurtarma çalışmasını sonuna kadar takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bir canın kurtarılmasına vesile olduğumuz için mutluyum" dedi.

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Olay, Bağlar Kaynartepe Mahallesi'nde 201'nci sokakta bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kanalizasyon kanalından kedi sesi duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi. Ancak kedinin bulunduğu yere ulaşamayan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri geldi. Kanalizasyona düşen kedinin yerini belirleyen belediye görevlisi, ulaşmakta zorluk çekince devreye iş makinası sokuldu.


İŞ MAKİNASI İLE 6 METRE KANALİZASYON BORUSU KIRILDI
Kanalizasyona rögar kapağından düştüğü belirlenen kediyi kurtarmak için görevliler zamanla yarıştı. İş makinası ile yaklaşık 6 metre kanalizasyon borusu kırıldı. Yavru kedinin sesinin geldiği yeri sürekli kontrol eden belediye görevlileri, zarar vermemek için özen gösterdi. Yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın ardından kediye ulaşan görevli bulunduğu yerden alarak dışarı çıkardı. Ekipler, yavru kediyi yıkadıktan sonra serbest bıraktı.


'BİR CANIN KURTULMASINA VESİLE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'
Kurtarma çalışması ile ilgili bilgi veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ekiplere teşekkür ettiğini belirterek, "Bir canın kurtarılmasına vesile olduğumuz için mutluyum. Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları olup, bizler onlardan sorumluyuz. Güzel bir olaya vesile olduk. Hassasiyetlerinden ötürü tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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