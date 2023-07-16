Video Yaşam Diyarbakır’da “Karat” operasyonu: Piyasaya sahte altın süren 10 kişi tutuklandı | Video
Diyarbakır’da “Karat” operasyonu: Piyasaya sahte altın süren 10 kişi tutuklandı | Video

Diyarbakır’da “Karat” operasyonu: Piyasaya sahte altın süren 10 kişi tutuklandı | Video

16.07.2023 | 12:21

Diyarbakır'da sahte altın üretip piyasaya süren 18 kişi, polisin “Karat” operasyonu ile gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir atölyede altın baskı makineleriyle sahte gram, çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapıldığının belirlenmesi üzerine iki ay sürdürülen takip çalışmaları ile operasyon için düğmeye basıldı. "Karat" adı verilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri, hassas teraziler, çeyrek, yarım, tam altın kalıpları ele geçirildi.
Şüphelilerin hurda altınları eriterek içine bakır karıştırdıkları, düşük ayarla ürettikleri altını "çantacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Kuyumcuda ele geçirilen altınlar analiz edildiğinde yüzlerce altının sahte olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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