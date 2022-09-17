Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında 3 ayda ikinci yangın: 10 kişi dumandan etkilendi | Video
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Diyarbakır OSB'de bulunan Lila kozmetik fabrikasında 3 ayda ikinci kez yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye sevk edildi.
Durumun 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ve bölgede bulunan itfaiye yardımıyla yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının etkisiyle kimyasal dumandan 10 çalışan etiketlendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çalışanlara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra müşahade altından tutulmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Dumandan etkilenen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.