Video Yaşam Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı | Video
Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı | Video

Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı | Video

09.12.2022 | 12:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aranan şahıstan pişkin sözler: “Hangi kanalda yayınlanıyor?” | Video 01:27
Aranan şahıstan pişkin sözler: “Hangi kanalda yayınlanıyor?” | Video 09.12.2022 | 13:38
Konya’da iğrenç olay! Liseli kıza, ’MİT’e memur olarak alacağız’ vaadiyle cinsel istismar! | Video 08:33
Konya'da iğrenç olay! Liseli kıza, 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle cinsel istismar! | Video 09.12.2022 | 13:00
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2’nci silahlı saldırı | Video 03:42
Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı | Video 09.12.2022 | 12:50
Kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın tutuklandı | Video 01:12
Kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın tutuklandı | Video 09.12.2022 | 12:55
’Laf atma’ kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video 01:13
'Laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video 09.12.2022 | 12:31
Adeta işkence! Kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti kamerada | Video 03:51
Adeta işkence! Kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti kamerada | Video 09.12.2022 | 12:31
Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 01:03
Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 09.12.2022 | 12:31
Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ’cü havalimanında sahte kimlikle yakalandı | Video 00:21
Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü havalimanında sahte kimlikle yakalandı | Video 09.12.2022 | 12:17
Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde yangın çıktı | Video 01:03
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı | Video 09.12.2022 | 12:09
Elazığ’daki ’Silindir’ Operasyonu’nda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:23
Elazığ'daki 'Silindir' Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.12.2022 | 12:03
Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Takip ettiği kadını çocuğunun gözü önünde bıçakladı | Video 04:23
Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Takip ettiği kadını çocuğunun gözü önünde bıçakladı | Video 09.12.2022 | 11:46
Terkos Gölü’nde kaçak avcılık yapanlar suç üstü yakalandı | Video 01:48
Terkos Gölü'nde kaçak avcılık yapanlar suç üstü yakalandı | Video 09.12.2022 | 11:46
SON DAKİKA: Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde korkutan yangın! | Video 04:32
SON DAKİKA: Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde korkutan yangın! | Video 09.12.2022 | 11:38
SON DAKİKA! Çırağan Sarayı’nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video 00:21
SON DAKİKA! Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video 09.12.2022 | 11:14
Kocaeli’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 157 şüpheli tutuklandı | Video 02:53
Kocaeli'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı | Video 09.12.2022 | 10:29
İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu | Video 01:10
İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu | Video 09.12.2022 | 11:04
Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video 03:13
Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video 09.12.2022 | 10:28
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video 00:37
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video 09.12.2022 | 10:28
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:25
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:28

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki kuyumcu dükkanına, 1 ay içinde 2'nci kez silahla ateş açıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, kuyumcu Yavuz Ekrem Aydın, Motosikletle 2 kişi geliyor ve geçerken vitrinime sıkıp gidiyorlar dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Diclekent Mahallesi 263'üncü Sokak'ta bulunan Yavuz Ekrem Aydın'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Aydın'ın torunu içeride temizlik yaparken, kuyumcunun önüne gelen şüpheli, tabancayla 2 kez vitrine ateş etti. Kurşun geçirmez cam sayesinde kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası polis ekipleri geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Yavuz Ekrem Aydın, 1 ay içinde 2'nci kez iş yerine silahlı düzenlendiğini, önceki olayda içeride müşteri de olduğunu belirterek "Önceki saldırı yaklaşık 1 ay önceydi. Yine aynı şekilde motosikletle 2 kişi geliyor ve buradan geçerken benim vitrinime sıkıp gidiyorlar. Yetkili kişilere bildirdik. Geldiler, baktılar, 'Yakalayacağız' dediler. Diğerleri yakalanmadan yine bugün aynı şekilde gelip benim vitrime sıktılar. Emniyetten ricam; bir an önce bunları ortaya çıkarsınlar. Benim kimseyle alıp veremediğim yok. Sokak çeteleri gözdağı mı veriyorlar, ne yapıyorlarsa anlamıyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA