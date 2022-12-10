Video Yaşam Diyarbakır'da mahsur kalan keçiler ölümün kıyısından iki gün sonra kurtarıldı | Video
Diyarbakır'da mahsur kalan keçiler ölümün kıyısından iki gün sonra kurtarıldı | Video

Diyarbakır'da mahsur kalan keçiler ölümün kıyısından iki gün sonra kurtarıldı | Video

10.12.2022 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da mahsur kalan keçiler ölümün kıyısından iki gün sonra kurtarıldı | Video 01:24
Diyarbakır'da mahsur kalan keçiler ölümün kıyısından iki gün sonra kurtarıldı | Video 10.12.2022 | 09:43
Meksika’da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı | Video 01:12
Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı | Video 09.12.2022 | 22:52
Yüksekova’da dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 01:13
Yüksekova’da dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 09.12.2022 | 22:41
Yeni doğan yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü | Video 02:13
Yeni doğan yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü | Video 09.12.2022 | 16:07
Ceza yiyince sinirlenen taksici, gazetecilerin yakınından hızlı geçince bir ceza daha yedi | Video 02:48
Ceza yiyince sinirlenen taksici, gazetecilerin yakınından hızlı geçince bir ceza daha yedi | Video 09.12.2022 | 16:07
2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak canlarını hiçe saydılar | Video 00:56
2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak canlarını hiçe saydılar | Video 09.12.2022 | 16:07
Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? Meteoroloji uyardı! | Video 02:20
Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? Meteoroloji uyardı! | Video 09.12.2022 | 15:09
Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı | Video 02:02
Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.12.2022 | 15:26
Fatih’te motosiklet kadına çarptı, olayı izleyenler arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 03:06
Fatih'te motosiklet kadına çarptı, olayı izleyenler arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 09.12.2022 | 14:56
Yola kontrolsüz çıkan araç otomobile böyle çarptı | Video 01:32
Yola kontrolsüz çıkan araç otomobile böyle çarptı | Video 09.12.2022 | 15:12
Doktoru darp edip, sekretere hakaret ettiler! Acil serviste yaşanan arbede kamerada | Video 02:41
Doktoru darp edip, sekretere hakaret ettiler! Acil serviste yaşanan arbede kamerada | Video 09.12.2022 | 14:55
Basketbol potasına sıkışarak ölen minik Metehan son yolculuğuna uğurlandı | Video 00:40
Basketbol potasına sıkışarak ölen minik Metehan son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.12.2022 | 14:50
Çocukların ses yapması kavgaya neden oldu! Tartıştığı komşusuna kurşun yağdıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:22
Çocukların ses yapması kavgaya neden oldu! Tartıştığı komşusuna kurşun yağdıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.12.2022 | 14:35
Amasya’da yoğun sis etkili oldu, kartpostallık manzaralar oluştu | Video 02:48
Amasya’da yoğun sis etkili oldu, kartpostallık manzaralar oluştu | Video 09.12.2022 | 13:14
Aranan şahıstan pişkin sözler: “Hangi kanalda yayınlanıyor?” | Video 01:27
Aranan şahıstan pişkin sözler: “Hangi kanalda yayınlanıyor?” | Video 09.12.2022 | 13:38
Konya’da iğrenç olay! Liseli kıza, ’MİT’e memur olarak alacağız’ vaadiyle cinsel istismar! | Video 08:33
Konya'da iğrenç olay! Liseli kıza, 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle cinsel istismar! | Video 09.12.2022 | 13:00
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2’nci silahlı saldırı | Video 03:42
Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı | Video 09.12.2022 | 12:50
Kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın tutuklandı | Video 01:12
Kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın tutuklandı | Video 09.12.2022 | 12:55
’Laf atma’ kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video 01:13
'Laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video 09.12.2022 | 12:31
Adeta işkence! Kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti kamerada | Video 03:51
Adeta işkence! Kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti kamerada | Video 09.12.2022 | 12:31

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki gün uçurumda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 7 Aralık'ta Bismil ilçesine bağlı Kayabaş mezrasında meydana geldi. Besici, 2 keçisinin 2 gündür uçurumda mahsur kaldığını ve kurtaramadığını bildirmesi üzerine AFAD ekipleri hazırlık yaptı. Olay yerine giden ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için alanında uzman dağcı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu 2 keçiyi sağlam bir şekilde kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan 2 keçi sahibine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA