Video Yaşam Diyarbakır'da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Diyarbakır'da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

Diyarbakır'da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

30.10.2021 | 12:01

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Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti. 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

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