Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 116 operasyonda, gözaltına alınan 140 şüpheliden 51’i tutuklandı.
Söz konusu operasyonlarda; 212 kilo 552,13 gram skank maddesi, 121 kilo 811,97 gram esrar ve türevleri olmak üzere toplam 334 kilo 364,10 gram kenevir türevleri ele geçirildi.
Bu türevlerin yanı sıra, 6 kilo 429,88 gram metamfetamin maddesi, 803,10 gram eroin maddesi, 18 adet sentetik ecza, 7 adet captagon, 175 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 11 adet payp/düzenek, 4 adet tabanca, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildiği kaydedildi.
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