Video Yaşam Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video
Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video

Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video

07.04.2023 | 09:19

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 116 operasyonda, gözaltına alınan 140 şüpheliden 51’i tutuklandı.

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Alınan bilgilere göre, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan çalışmalar sonucunda 116 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 140 şüpheli gözaltına alındı. İşlem yapılan şüphelilerden 51'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu operasyonlarda; 212 kilo 552,13 gram skank maddesi, 121 kilo 811,97 gram esrar ve türevleri olmak üzere toplam 334 kilo 364,10 gram kenevir türevleri ele geçirildi.

Bu türevlerin yanı sıra, 6 kilo 429,88 gram metamfetamin maddesi, 803,10 gram eroin maddesi, 18 adet sentetik ecza, 7 adet captagon, 175 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 11 adet payp/düzenek, 4 adet tabanca, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildiği kaydedildi.

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