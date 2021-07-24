Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı!

Diyarbakır'da hastanede koronavirüsten yaşamını yitiren Nafiye Aydın'ın (83) yakınları, polis ve sağlık çalışanların saldırdı. Polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde meydana geldi. Sur ilçesinin kırsal Kıtılbıl Mahallesi'ndeki evinde koronavirüs tedavisi gören Nafiye Aydın, durumu ağırlaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın öldüğü haberini alan yakınları, taşkınlık yaptı, sağlık çalışanlarına saldırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Hasta yakınları bu kez de kendilerini sakinleştirmek isteyen polise de çöp kovası atarak tepki gösterdi.



POLİSE SALDIRI VE GERGİNLİK ANLARI KAMERADA

Biber gazıyla müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Kısa sürede gelen ekipler grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı kişiler polis aracına da saldırıp ön camı kırdı. Gruptaki G.T. ve C.B. gözaltına alındı. Grubun polise saldırması ve gerginlik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

