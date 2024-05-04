Diyarbakır’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 04.05.2024 | 15:22 Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Keberli köyü mevkisinde R.O idaresindeki otomobil ile M.Ş. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki sürücüde yaralandı.Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.R.O'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.