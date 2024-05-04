Diyarbakır’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.
R.O'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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