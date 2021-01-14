Diyarbakır'da PKK'ya yardım sağlayanlara operasyon, 6 tutuklama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Diyarbakır'da PKK'ya yardım sağlayanlara operasyon, 6 tutuklama | Video 14.01.2021 | 09:45
00:41
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının yürekleri yakan dramı | Video 13.01.2021 | 17:20
04:43
05:07
01:31
6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu | Video 14.01.2021 | 09:10
07:16
00:22
05:44
00:45
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 14.01.2021 | 09:08
02:29
09:34
İstanbul'da koronavirüs aşıları hastanelere böyle dağıtıldı | Video 14.01.2021 | 09:03
03:24
04:35
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 14.01.2021 | 08:33
02:04
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 14.01.2021 | 08:33
03:26
01:14
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 14.01.2021 | 08:33
01:02
00:32
00:32
02:00
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 13.01.2021 | 16:52
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.