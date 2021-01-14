Video Yaşam Diyarbakır'da PKK'ya yardım sağlayanlara operasyon, 6 tutuklama | Video

Diyarbakır'da PKK'ya yardım sağlayanlara operasyon, 6 tutuklama | Video

Diyarbakır'da PKK'ya yardım sağlayanlara operasyon, 6 tutuklama | Video
14.01.2021 | 09:45

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

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