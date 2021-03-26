Diyarbakır’da rehine operasyonu! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki biri kadın 2 kişiyi rehin alan şüpheli Polis Özel Harekat timlerince etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki yer alan Memur Sen TOKİ'de 24 nolu binada bir kişi, biri kadın 2 kişiyi rehin aldı. Silahlı kişiyi önce polis ikna etmeye çalıştı.

Ancak ikna olmayan saldırganı etkisiz hale getirmek ve rehineleri kurtarmak için devreye Polis Özel Harekat Timleri girdi. Özel timler tarafından yapılan rehine kurtarma operasyonunda 2 kişi kurtarılırken, saldırgan etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3 kişi bölgede bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.