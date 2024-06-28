Video Yaşam Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video
Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video

Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video

28.06.2024 | 11:22

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırıncı restoranın bacasında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

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Yangın, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki Fırıncı restorandın bacasından çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.
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