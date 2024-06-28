Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 28.06.2024 | 11:22 Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırıncı restoranın bacasında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki Fırıncı restorandın bacasından çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.Yangında yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.