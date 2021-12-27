Video Yaşam Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın: 5 gözaltı | Video
Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın: 5 gözaltı | Video

Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın: 5 gözaltı | Video

27.12.2021 | 13:54

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde farklı markalara ait sahte alkollü içki imalatının yapıldığı depoya baskın yapan emniyet güçleri çok sayıda şişelenmiş halde sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili depo yapıp sahte içkileri iş yerinde satan 5 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde kaçak, sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Diyarbakır genelinde sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bir evin zemin katında sahte alkollü içki imal edildiği ve şişelediği tespit edildi.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 107. Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yapılan arama sonucunda bin 185 şişe kutu alkollü içki, 355 litre alkollü içki, 90 litre etil alkol, yaklaşık 10 bin adet çeşitli ebatlarda boş alkollü içki şişesi, 286 adet alkol şişe kapağı, 15 adet alkollü şişe kapak kılıfı, 500 adet alkollü içki etiketi, bin 300 adet sahte bandrol, 2 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca, 3 adet şarjör 15 adet 7,65 milimetre çaplı fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili içki deposunda sahte alkol imalatı yaptıktan sonra kurdukları iş yerinde satan 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin sahte içkileri sattığı 8 eğlence mekanlarında ise sahte içkiler bulunarak el konuldu. Polis ekipleri kent genelinde operasyonlarını aralıksız sürdürürken, şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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