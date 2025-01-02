Video Yaşam Diyarbakır’da sahte ve ayarı düşük altın piyasaya sürenlere ‘Milyem’ operasyonu: 9 gözaltı | Video
Diyarbakır’da sahte ve ayarı düşük altın piyasaya sürenlere ‘Milyem’ operasyonu: 9 gözaltı | Video

Diyarbakır’da sahte ve ayarı düşük altın piyasaya sürenlere ‘Milyem’ operasyonu: 9 gözaltı | Video

02.01.2025 | 09:30

Diyarbakır’da sahte ve ayarı düşük altın üretip piyasaya süren 9 şüpheli, “Milyem” operasyonu ile gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek altın ve yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya sürenleri tek tek tespit etti.

Vatandaşı ve kuyumcu esnafı mağdur eden şüphelilerin düşük ayarlı altınların üretildiği atölyeleri polisin çalışması sonucu belirlenerek baskın yapıldı.
Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon TL olan altına el konuldu.

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