Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. 21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı. Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.