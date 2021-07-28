Video Yaşam Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
28.07.2021 | 11:16

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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. 21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.


Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı. Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

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