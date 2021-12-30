Diyarbakır’da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı: 1 kişi tutuklandı | Video

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda iki otomobilde ruhsatsız 50 tabanca bulundu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 5’i Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
Ekipler tarafından şüpheli görülen iki otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücüler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 6 Şüpheliden 1 Şüpheli tutuklandı. 5 Şüpheli Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı.