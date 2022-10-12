Diyarbakır’da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı | Video

Diyarbakır’da bir şahıs elindeki tabancayla art arda tetiğe bastı, korku dolu anlar kamaralara yansıdı.

Olay, dün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, bir kişi elindeki tabancayla sokakta bulunan 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Art arda tetiğe basan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Olayda yaralanan olmazken vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.