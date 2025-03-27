Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Saldırada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilenlerden Yurt, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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