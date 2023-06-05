Diyarbakır’da son bir haftada 24 uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı | Video
Diyarbakır’da narkotik ekiplerinin son bir haftada uyuşturucu tacirlerine düzenlediği 24 operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüphelinden 24’ü tutuklandı.
Operasyonlarda; 114 kilo 980 gram skunk maddesi, 76 kilo 208 gram kubar esrar, 65 kilo 127 gram toz esrar, 3 kilo 930 gram metamfetamin, 48 bin 182 adet sentetik ecza, 2 bin 536 adet ecstacy ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Söz konusu operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 24 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:12
01:15
Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı | Video 05.06.2023 | 09:21
02:47
Sel tehlikesi yaşayan ilçede okullar tatil edildi | Video 05.06.2023 | 09:13
00:25
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 05.06.2023 | 09:12
01:35
İzmir’de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı | Video 05.06.2023 | 09:12
02:08
Sinop’ta sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu | Video 05.06.2023 | 08:59
01:10
Kastamonu'da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı | Video 05.06.2023 | 09:04
02:46
Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu | Video 05.06.2023 | 00:37
01:27
01:02
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! | Video 04.06.2023 | 22:19
03:17
01:53
Annesini kaybeden yavru yaban keçisi güvenlik kulübesine sığındı | Video 04.06.2023 | 15:06
02:22
Düzce TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 10 araç kazaya karıştı | Video 04.06.2023 | 13:36
03:33
08:24
03:00
Aksaray'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 04.06.2023 | 13:36
07:02
27:09
Dostları ve çalışma arkadaşları Mehmet Barlas'ı anlattı | Video 04.06.2023 | 13:46
09:10
Bülent Erandaç, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video 04.06.2023 | 13:46
00:09
Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye dolunayla birleşti | Video 04.06.2023 | 13:36