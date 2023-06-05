Video Yaşam Diyarbakır’da son bir haftada 24 uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı | Video
Diyarbakır’da son bir haftada 24 uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı | Video

Diyarbakır’da son bir haftada 24 uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı | Video

05.06.2023 | 09:35

Diyarbakır’da narkotik ekiplerinin son bir haftada uyuşturucu tacirlerine düzenlediği 24 operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüphelinden 24’ü tutuklandı.

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Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Ekipler, son bir haftada aracında bakımlı evcil köpek, scooter ve valiz bulundurarak tatile gidiyormuş izlenimi vermek suretiyle batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan araç, çevresi kepenklerle kapatılmış iş yeri görünümlü uyuşturucu deposu, köprü altlarında yapılmış zulalar, ticari taksi ile seyahat ediyormuş görünümü veren şüphelileri hedefine alarak son bir haftada 24 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 114 kilo 980 gram skunk maddesi, 76 kilo 208 gram kubar esrar, 65 kilo 127 gram toz esrar, 3 kilo 930 gram metamfetamin, 48 bin 182 adet sentetik ecza, 2 bin 536 adet ecstacy ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 24 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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