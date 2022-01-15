Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi

Diyarbakır’da, haklarından 1 yıldan 11 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan suç çetesi polisin operasyonuyla çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel ekip’ uzun süre yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 7 kişiyi özel harekât polisinin de desteği ile yakalayıp cezaevine teslim etti.