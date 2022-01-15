Video Yaşam Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi
Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi

Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi

15.01.2022 | 10:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi 00:17
Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi 15.01.2022 | 10:31
Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada 01:14
Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada 15.01.2022 | 10:15
Kars’ta termometreler eksi 16’yı gördü! Bu şelalesi oluştu... 02:37
Kars'ta termometreler eksi 16'yı gördü! Bu şelalesi oluştu... 15.01.2022 | 10:15
Şanlıurfa Siverek’te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı 02:39
Şanlıurfa Siverek’te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı 15.01.2022 | 09:10
Pendik’te park halindeki polis aracı alev alev yandı 01:44
Pendik’te park halindeki polis aracı alev alev yandı 15.01.2022 | 09:10
Ankara’da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı 01:03
Ankara’da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı 15.01.2022 | 09:22
Hollywood filmlerinde de yaptığı yemeniler kullanılan Gaziantepli ustaya ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülü 04:19
Hollywood filmlerinde de yaptığı yemeniler kullanılan Gaziantepli ustaya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü 15.01.2022 | 09:10
Masterchef şampiyonu belli oldu! İşte, 2021 Masterchef Türkiye birincisinin açıklanma anı... 02:16
Masterchef şampiyonu belli oldu! İşte, 2021 Masterchef Türkiye birincisinin açıklanma anı... 15.01.2022 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video 06:14
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video 14.01.2022 | 22:40
Hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de Kenyalı yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video 05:35
Hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de Kenyalı yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video 14.01.2022 | 22:40
İETT Şoförü’nü darp etmişti... Silivri’de yakalandı | Video 00:22
İETT Şoförü’nü darp etmişti... Silivri’de yakalandı | Video 14.01.2022 | 22:01
Sağlık çalışanını su şişesi ile yaralayan sanığa 1 yıl hapis | Video 02:06
Sağlık çalışanını su şişesi ile yaralayan sanığa 1 yıl hapis | Video 14.01.2022 | 20:50
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:15
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.01.2022 | 18:17
SON DAKİKA: İstanbul Balat’ta Çukur isimli dizinin çekildiği kahvehanede yangın! | Video 02:11
SON DAKİKA: İstanbul Balat'ta Çukur isimli dizinin çekildiği kahvehanede yangın! | Video 14.01.2022 | 17:19
Elektrik kesmeye gelen görevlileri darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 00:36
Elektrik kesmeye gelen görevlileri darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 14.01.2022 | 17:15
Bodrum’da teknelerin arasında balık avlayan fok ilgi odağı oldu | Video 00:45
Bodrum’da teknelerin arasında balık avlayan fok ilgi odağı oldu | Video 14.01.2022 | 17:09
Çöp kamyonunun altında kalan küçük Aysel’den geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:28
Çöp kamyonunun altında kalan küçük Aysel'den geriye bu görüntüler kaldı | Video 14.01.2022 | 16:56
Ünlü Youtuber Deli mi ne buz tutan Van Gölü’ne daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi | Video 06:31
Ünlü Youtuber "Deli mi ne" buz tutan Van Gölü'ne daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi | Video 14.01.2022 | 16:36
Küçükçekmece’de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi | Video 05:40
Küçükçekmece'de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi | Video 14.01.2022 | 16:36
SON DAKİKA: İstanbul Fatih’te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN 02:11
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN 14.01.2022 | 16:45

Diyarbakır’da, haklarından 1 yıldan 11 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan suç çetesi polisin operasyonuyla çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel ekip’ uzun süre yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 7 kişiyi özel harekât polisinin de desteği ile yakalayıp cezaevine teslim etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA