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OTOMATİK OYNAT
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Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi 15.01.2022 | 10:31
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Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada 15.01.2022 | 10:15
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Kars'ta termometreler eksi 16'yı gördü! Bu şelalesi oluştu... 15.01.2022 | 10:15
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Şanlıurfa Siverek’te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı 15.01.2022 | 09:10
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Pendik’te park halindeki polis aracı alev alev yandı 15.01.2022 | 09:10
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Ankara’da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı 15.01.2022 | 09:22
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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video 14.01.2022 | 22:40
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İETT Şoförü’nü darp etmişti... Silivri’de yakalandı | Video 14.01.2022 | 22:01
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Sağlık çalışanını su şişesi ile yaralayan sanığa 1 yıl hapis | Video 14.01.2022 | 20:50
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Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.01.2022 | 18:17
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Bodrum’da teknelerin arasında balık avlayan fok ilgi odağı oldu | Video 14.01.2022 | 17:09
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Küçükçekmece'de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi | Video 14.01.2022 | 16:36
Diyarbakır’da, haklarından 1 yıldan 11 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan suç çetesi polisin operasyonuyla çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel ekip’ uzun süre yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 7 kişiyi özel harekât polisinin de desteği ile yakalayıp cezaevine teslim etti.