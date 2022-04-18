Video Yaşam Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video

Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video

18.04.2022 | 15:42

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 500 Evler Cami’sinden ses sitemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karışan şüpheli şahıs, polis ekiplerince farklı camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın toplamda 8 camide hırsızlık yaptığı öğrenildi.

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Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1012. Sokak Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan 500 Evler Camii'nde hırsızlık olayı meydana geldi. 14 Nisan'da iftar ezanının okunması sonrası camide kimsenin olmadığı vakitte içeri giren hırsız, ses sisteminin olduğu odaya yöneldi. Ses sisteminin olduğu odanın kapısını açamayan hırsız, camı kırıp içeri girdi. 2 adet ses sitemi için kullanılan anfi, 2 adet aydınlatma için kullanılan piknik tüpü ve elektrik süpürgesini ağır olduğu için alamadığından 20 metre kablosunu kesip alan hırsız, kayıplara karıştı.

8 farklı camide hırsızlık yaptığı tespit edildi
Yaşanan olay üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 37 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameranın 162 saatlik görüntü kaydı incelenmesi sonucunda şahsın 500 Evler cami ile birlikte 8 farklı camide hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kimlik tespitine yoğunlaşan polis ekipler, şahsın Y.K. olduğunu belirleyince yakalanması için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli Y.K. bir camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.K'nin emniyette sorgusu sürerken, ikametinde yapılan aramada 4 televizyon ve 7 ses sistemi de camilere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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