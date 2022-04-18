Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 500 Evler Cami’sinden ses sitemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karışan şüpheli şahıs, polis ekiplerince farklı camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın toplamda 8 camide hırsızlık yaptığı öğrenildi.
8 farklı camide hırsızlık yaptığı tespit edildi
Yaşanan olay üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 37 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameranın 162 saatlik görüntü kaydı incelenmesi sonucunda şahsın 500 Evler cami ile birlikte 8 farklı camide hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kimlik tespitine yoğunlaşan polis ekipler, şahsın Y.K. olduğunu belirleyince yakalanması için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli Y.K. bir camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.K'nin emniyette sorgusu sürerken, ikametinde yapılan aramada 4 televizyon ve 7 ses sistemi de camilere teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.