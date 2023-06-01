Diyarbakır’da ticari takside binlerce hap ele geçirildi: 1 tutuklama | Video
Diyarbakır’da şehirlerarası yolcu otobüsü ve ticari taksiye düzenlenen operasyonda 42 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 bin 430 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Kayapınar ilçesinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü ve bir ticari taksiye operasyon gerçekleştirildi. Ticari takside yapılan aramada özenle hazırlanmış çok sayıda koli içerisinde bulunan blisterlerde satışa hazır vaziyette 42 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 bin 430 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden R.S. ve K.Ç., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, K.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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