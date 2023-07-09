Diyarbakır’da üç kişi gözlerini kestirdikleri iş yerinin tabelasını böyle çaldı | Video
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde üç kişinin bir iş yerinin tabelalarını indirme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelilerden biri çevreyi kollarken, iki kişi iş yerinin tabelalarını uzun uğraşlar sonucu indirdi. Şüphelilerin tabelaları indirme anı ise kaldırım üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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