Diyarbakır’da üç kişi gözlerini kestirdikleri iş yerinin tabelasını böyle çaldı | Video 09.07.2023 | 13:57 Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde üç kişinin bir iş yerinin tabelalarını indirme anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde üç şüpheli, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin tabelalarını gözüne kestirdi.Şüphelilerden biri çevreyi kollarken, iki kişi iş yerinin tabelalarını uzun uğraşlar sonucu indirdi. Şüphelilerin tabelaları indirme anı ise kaldırım üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.