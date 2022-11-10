Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu bir aracın Diyarbakır'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını tespit etmesi üzerine 8 Kasım günü Şanlıurfa Bulvarı'nda söz konusu araca operasyon yaptı.
Narkotik dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonda; 104 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Yakalanan araç sürücüsü Y.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Y.B. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.