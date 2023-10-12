Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 603 kilo esrar, 640 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş Operasyonu'nda, 603 kilogram esrar ve 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi.
Söz konusu operasyonda; 140 kilogram toz esrar, 463 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 603 kilogram esrar maddesi, 489 bin 60 kök kenevir bitkisi ve 151 bin 540 kök skunk bitkisi olmak üzere toplam 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde yakalanan 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış olup, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edildi.
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