Video Yaşam Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video

Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video

16.12.2023 | 15:56

DİYARBAKIR'da, uyuşturucu operasyonunda 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 günde 4 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Brego'nun da kullanıldığı operasyonlarda bir kısmı LPG tankı, bir kısmı da kamyonetin kasasındaki odunların arasındaki 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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