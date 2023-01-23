Diyarbakır'da vahşet! Çocuklarının gözü önünde karısını, boğazından, yüzünden ve elinden bıçakladı | Video

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29) adlı kadın, iddiaya göre kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından evinde, 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçaklandı. Apartmanın 7'nci katındaki evlerinin penceresine çıkarak "Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin" diye bağıran R.I., gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından eşi ambulansa konulduktan sonra polise teslim oldu. Ş.I., hastaneye kaldırılırken, apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.