Diyarbakır’da yaralama ve kurşunlama olayına karışanlara ‘hasat’ operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.06.2024 | 09:46 Diyarbakır polisi, kentte yaralama ve kurşunlama olayına karışan 9 şüpheliyi, “hasat” adlı operasyonla yakaladı. Operasyonda yapılan aramada, bir manavdaki sebze kasalarının içinden AK-47 Kalaşnikof silah bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte işyerlerini kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karışan çeteyi takibe alarak tespit etti. Polis, kamera görüntüleriyle bir dijital ajanda oluşturdu, tek tek şahıslar tespit ederek düğmeye bastı.Düzenlenen "hasat" operasyonunda; suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve kurşunlama için kullandıkları motosikletler ele geçirildi. Örgütün bir manavı üst olarak kullandığını anlayan ekipler, yaptığı aramada sebze kasalarının içinde AK-47 Kalaşnikof silah buldu.Polis ekipleri, örgüt liderinin 12 yıl aramasının olduğunu, sahte kimlik taşıdığını belirledi. Çete üyesi K.P'nin arabasında yapılan aramada ise 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.Öte yandan Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şubesi tarafından ruhsatsız silahlara yönelik çalışmalarda son bir ay içerisinde 54 tabanca ele geçirilerek el konuldu ve kriminal balistik inceleme sonrası adli emanete teslim edildi.