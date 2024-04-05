Video Yaşam Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü | Video
Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü | Video

Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü | Video

05.04.2024 | 08:35

Diyarbakır’da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi ve yakınları aynı hastanede karşı karşıya gelince ortalık savaş alanına döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde iki kişi yaşanan bıçaklı kavgada yaralandı. Yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılar ve yakınları aynı hastanede denk gelince birbirlerine girdiler ve ortalık savaş alanına döndü. Sarı alan bir süre sağlık hizmeti vermezken taraflar güçlükle ayırıldı.

Genç Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Faysal Yiğit, iki karşı grubun kavga etmesi sonucunda yaralıların aynı hastaneye getirildiğini, yakınlarının da aynı hastaneye gelmesi sonucunda burada büyük arbede yaşandığını söyledi. Sarı alanın belli bir süre hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirten Yiğit, bu konuda sağlık çalışanlarına bir şey olmamasının kendileri için sevindirici olduğunu, sağlık çalışanlarına ve yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getirdi. Güvenlik güçlerinin burada elinden geleni yapmalarına rağmen yine yetersiz kaldığını aktaran Yiğit, "Sağlık Bakanlığımıza çağrımız şudur; acil bölümünde kolluk kuvvetlerinin çalıştırılması gerektiğini düşünüyor ve X-Ray cihazının bütün hastanelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle kesici, delici ve silahın içeri girmesi engellenmiş olur. Görüldüğü gibi normalde ortada olması gereken sağ tarafa çekmişler. Bir an önce bu hastanede de aktif hale getirilmesini istiyoruz" dedi.

Burada hastanenin birbirine girdiğini kaydeden Yiğit, "Burada sadece sağlık çalışanlarımız değil, bütün herkes zarar görebilirdi. Sağlık çalışanlarımızla konuştuk, çok şükür durumları iyi ama bir daha böyle bir şey olduğunda onlara zarar gelmeyecek anlamında değil. O yüzden söylüyoruz ki, X-Ray cihazı, kolluk kuvvetleri acilde aktif bir şekilde çalıştırılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 01:18
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 06.04.2024 | 16:38
Bayram göçü zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Araçlar üst üste çıktı: 2 yaralı | Video 00:55
Bayram göçü zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Araçlar üst üste çıktı: 2 yaralı | Video 06.04.2024 | 16:16
Yayla’dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Mercimekli Börek, Garnitürlü Makarna Salatası, Nohut Pilaki 01:05
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Mercimekli Börek, Garnitürlü Makarna Salatası, Nohut Pilaki 06.04.2024 | 16:16
3 kişiyi öldürüp yakan şüphelinin, maktulün alyansını sattığı anlar ortaya çıktı | Video 01:56
3 kişiyi öldürüp yakan şüphelinin, maktulün alyansını sattığı anlar ortaya çıktı | Video 06.04.2024 | 15:15
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğu ezdi! | Video 00:11
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğu ezdi! | Video 06.04.2024 | 15:07
Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak define kazısı: 6 gözaltı | Video 02:41
Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak define kazısı: 6 gözaltı | Video 06.04.2024 | 13:28
Kuyumcu vurgununda detaylar ortaya çıktı: Para miktarı 9 milyonu buldu | Video 01:40
Kuyumcu vurgununda detaylar ortaya çıktı: Para miktarı 9 milyonu buldu | Video 06.04.2024 | 14:28
Yakıt deposunda 14 kilo 50 gram uyuşturucu çıkan aracın sürücüsü tutuklandı | Video 02:39
Yakıt deposunda 14 kilo 50 gram uyuşturucu çıkan aracın sürücüsü tutuklandı | Video 06.04.2024 | 11:15
Bakırköy’deki bomba ihbarı paniğinin yeni görüntüleri! 01:15
Bakırköy'deki bomba ihbarı paniğinin yeni görüntüleri! 06.04.2024 | 14:12
SON DAKİKA | Bakırköy’de bomba ihbarı paniği! 00:52
SON DAKİKA | Bakırköy'de bomba ihbarı paniği! 06.04.2024 | 13:59
Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı | Video 03:10
Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı | Video 06.04.2024 | 13:22
Muğla’da otomobil köprüden suya uçtu: 2 ölü | Video 00:39
Muğla'da otomobil köprüden suya uçtu: 2 ölü | Video 06.04.2024 | 13:08
Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 02:46
Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 06.04.2024 | 11:47
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı | Video 00:46
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı | Video 06.04.2024 | 12:40
Bolu Dağı geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı | Video 02:14
Bolu Dağı geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı | Video 06.04.2024 | 12:42
Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ cinayeti kimin işlediğini itiraf etti! Annemin üstüne atınca ben üstlendim | Video 01:15
Esra Erol’daki 'Dadı Meryem' cinayeti kimin işlediğini itiraf etti! "Annemin üstüne atınca ben üstlendim" | Video 06.04.2024 | 12:08
Düzce’de kaza: Halk otobüsü direğe çarptı! 12 yaralı | Video 01:09
Düzce'de kaza: Halk otobüsü direğe çarptı! 12 yaralı | Video 06.04.2024 | 11:34
Batman’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı | Video 00:55
Batman’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı | Video 06.04.2024 | 10:33
Çorum’da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı | Video 00:19
Çorum’da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı | Video 06.04.2024 | 10:24
Aracın yakıt deposunda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:39
Aracın yakıt deposunda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.04.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA