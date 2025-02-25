Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır’da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin toplanması amacıyla 3'ü iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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