Video Yaşam Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video

Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video

25.02.2025 | 08:31

Diyarbakır’da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takipli çalışmalar kapsamında, Bağlar ilçesinde 3 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin toplanması amacıyla 3'ü iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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