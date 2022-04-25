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OTOMATİK OYNAT
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Diyarbakır'da yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi | Video 25.04.2022 | 10:22
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Filmleri aratmayan kovalamaca anları böyle görüntülendi | Video 25.04.2022 | 10:20
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Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video 25.04.2022 | 10:25
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Adana’da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu | Video 25.04.2022 | 09:56
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Arnavutköy’de kadının ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 25.04.2022 | 09:36
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Esenyurt'ta otomobilden çanta hırsızlığında jammer kulanıldı iddiası | Video 25.04.2022 | 09:36
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Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü | Video 25.04.2022 | 09:21
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Taksim metrosunda korkutan yangın | Video 25.04.2022 | 09:01
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Üsküdar'da iki sürücüden yumruk yumruğa kavga | Video 25.04.2022 | 09:03
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Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar | Video 25.04.2022 | 09:06
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 3 kilogram | Video 25.04.2022 | 09:00
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi | Video 25.04.2022 | 08:50
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Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı | Video 25.04.2022 | 08:40
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Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video 24.04.2022 | 16:38
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Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video 24.04.2022 | 15:48
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Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 24.04.2022 | 14:54
Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp hayatı olumsuz etkiledi.