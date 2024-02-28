Video Yaşam Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü | Video
Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü | Video

Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü | Video

28.02.2024 | 05:56

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarpıp yerinden söktü, araç ise hurdaya döndü. Sürücü ağır yaralanırken, aynı yerde kazaya karışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

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Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda saat 01.40 sıralarında 34 GZG *** plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton elektrik direğini yerinden sökerek hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilmeyen sürücü, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

AYNI YERDEKİ İKİNCİ KAZADA SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
21 ADZ 328 plakalı otomobilin sürücüsü ise, kopan elektrik tellerine çarparak durdu. Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücü S.Ö.'nün yüksek promil alkollü çıkmasıyla ehliyetine el konuldu.

Mahalle sakini Halit Yaşa, süratli gelen otomobilin direk ve dükkan duvarına çarpığını söyledi. Parçaların 500 metre uzağa gittiğini belirten Yaşa, otomobilin motorunun hafif ticari aracına çarptığını, vahim bir olay olduğunu dile getirdi. Paramparça olan otomobil, vinç yardımıyla toplandı. Alkollü sürücünün otomobili, çekici yardımıyla götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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