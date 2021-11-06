Diyarbakırlı gençten Başak Demirtaş'a tepki

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı 5. yıl paylaşımına Diyarbakırlı Kürt genci Umut Nimet Aktaş'tan tokat gibi sözlerle tepki geldi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yaptığı 5. yıl paylaşımı tepkilere neden oldu. 'Selahattin ve arkadaşlarının haksız yere hapse koydular' diyen Başak Demirtaş'ın açıklamalarına Diyarbakır'dan çektiği video ile seslenen Umut Nimet Aktaş, "Başak Demirtaş Diyarbakır'dan bir Kürt genci olarak bu yıllar konusunda kim kime borçlu diye hesap yaptım .Ve görüyorum ki siz daha çok şey borçlusunuz bize .Bir de itirafın var videoda kocan gibileri teslim edelim diye dolar artıyormuş. Aç kalırız ama vatana ihaneti affetmeyiz!" dedi.