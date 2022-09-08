Video Yaşam DJ Gezgin cinayetinde yeğen Alim Karadağ'dan kan donduran iddialar: "Annem dayımın ölümünden sorumlu" | Video
DJ Gezgin cinayetinde yeğen Alim Karadağ'dan kan donduran iddialar:

DJ Gezgin cinayetinde yeğen Alim Karadağ'dan kan donduran iddialar: "Annem dayımın ölümünden sorumlu" | Video

08.09.2022 | 11:47

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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi. İşte kan donduran detaylar…

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