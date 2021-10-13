Video Yaşam DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video

DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video

13.10.2021 | 08:58

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapana takılan hayvanları yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

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