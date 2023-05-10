Video Yaşam Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video

Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video

10.05.2023 | 08:50

Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun aktığı gözeler gezginlerin rotasında yer alıyor. Erzincan merkeze yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde bulunan ve 9 kaynak suyu ile birleşen gözeler adeta keşfedilmeyi bekliyor. Munzur Dağı eteklerinden gelerek 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'ni besleyen kaynak, doğaseverler için görsel bir şölen oluşturuyor. Muhteşem manzarası eşliğinde gözeler çevresinde piknik yapanlara, doğa kampı yapanlara ve doğa yürüyüşü yapanlara rastlamak mümkün.

'ANLATMAK YETMEZ, GÖRMEK GEREKİR'
Arkadaşları ile birlikte doğa yürüyüşü yapmak için gelen Kalecik Köyü'ndeki gözeleri tercih eden Vural Gümüş manzaranın tadını çıkardıklarını belirterek, "Erzincan'ın Kalecik köyündeyiz. Arkadaşlarla birlikte doğa yürüyüşüne geldik. Geçekten çok mükemmel bir köy. Erzincan'ın meşhur Girlevik Şelalesi'nin suyunun tamamen beslendiği ve bu suyun çıktığı yer tam olarak burası. Buraları görmek, gezmek gerçekten doğaseverler için çok eğlenceli ve keyif verici. Biz de bugün geldik arkadaşlarımızla birlikte gezdik. Burada piknik yapan insanlar da var. Gelip, gezilip görülesi bir yerlerden biri diyebilirim. Anlatmakla olmaz, ancak gezilerek görülebilir" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video 00:21
Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video 10.05.2023 | 11:48
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 01:20
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 10.05.2023 | 11:25
Haliç’te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 04:30
Haliç'te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 10.05.2023 | 11:21
CHP’liler ile AK Parti’liler arasında kavga çıktı, CHP’li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 02:17
CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 10.05.2023 | 11:03
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 01:50
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 10.05.2023 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 10.05.2023 | 10:28
İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 01:15
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2023 | 10:24
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar | Video 10.05.2023 | 09:40
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 05:00
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 10.05.2023 | 09:43
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:01
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.05.2023 | 09:26
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar! | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar! | Video 10.05.2023 | 09:13
Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 03:18
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.05.2023 | 09:03
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 00:47
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 10.05.2023 | 08:58
Bayrampaşa’da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü! O anlar kamerada | Video 01:27
Bayrampaşa'da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü! O anlar kamerada | Video 10.05.2023 | 09:02
Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 00:47
Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 10.05.2023 | 08:58
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 01:27
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 10.05.2023 | 08:58
Mersin’de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 04:48
Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 10.05.2023 | 08:50
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video 04:55
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video 10.05.2023 | 08:50
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 01:26
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 10.05.2023 | 08:50
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 03:02
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 10.05.2023 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA