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OTOMATİK OYNAT
00:15
Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada | Video 02.05.2022 | 21:24
01:06
Doğalgaz kutusuna çarpıp takla attı | Video 02.05.2022 | 20:37
01:32
Antalya’da uçurumun kenarında ölüme meydan okuyan bayram pozları | Video 02.05.2022 | 15:46
05:47
6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması için çalışılıyor | Video 02.05.2022 | 15:23
03:01
Sitede sokak köpeğine vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı | Video 02.05.2022 | 15:23
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Apartman boşluğuna sıkışan hırsızı itfaiye kurtardı | Video 02.05.2022 | 14:21
02:54
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 02.05.2022 | 12:54
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01:07
Çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheliler kamerada | Video 02.05.2022 | 12:17
00:28
Üsküdar'da kazadan sonra çıkan kavga kamerada | Video 02.05.2022 | 11:31
01:11
Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.05.2022 | 11:31
07:29
Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı dehşet | Video 02.05.2022 | 10:51
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Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu | Video 02.05.2022 | 11:01
02:54
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu | Video 02.05.2022 | 10:55
03:13
Vicdansız hırsız, ,engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı | Video 02.05.2022 | 10:49
01:08
Aracına bağladığı atları çeken sürücüye ceza | Video 02.05.2022 | 09:59
02:45
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 02.05.2022 | 09:59
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Liseli kızların kavgası kamerada | Video 01.05.2022 | 16:38
Samsun’da sokağa dönüşü esnasında kaldırıma çıkıp doğalgaz kutusuna çarpan otomobil takla attı.