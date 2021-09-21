Doğalgaz patlaması 2 katlı binayı harabeye çevirdi: 2'si ağır 5 yaralı | Video

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 katlı bir müstakil bir evde doğalgaz sızıntısından dolayı meydana geldiği düşünülen patlamada ev harabeye dönerken, aynı aileden 2'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Fatih 10. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde gece saatlerinde doğalgaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanan ev harabeye dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıdı. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde 1. ve 2. derecede yanıklar oluşan İsmail Ö. (11) ve Faruk Furkan Ö. (2) ağır yaralanırken, Sümeyye Ö. (7), anne Zeynep Ö., babaanne Türkan Ö. ve dede İsmail Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Başakpınar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Sivritaş da, olaydan dolayı üzgün olduklarını belirleterek, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.