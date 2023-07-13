Video Yaşam Doğanın el değmemiş mirası “Yerköprü Şelalesi” ziyaretçilerini ağırlıyor | Video
Doğanın el değmemiş mirası “Yerköprü Şelalesi” ziyaretçilerini ağırlıyor | Video

Doğanın el değmemiş mirası “Yerköprü Şelalesi” ziyaretçilerini ağırlıyor | Video

13.07.2023 | 09:42

Mersin’in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, zengin bitki örtüsü, kulağa müzik gibi gelen kuş cıvıltıları ve vadiye kattığı eşsiz görüntüsüyle dikkat çekerken havaların ısınması ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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İlçeye bağlı Evren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mut Yerköprü Şelalesi Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın uzun yıllardır topraktaki aşındırma etkisi sonucu doğal olarak oluşarak 30 metre yükseklikten akıyor. Zengin bitki örtüsü, masmavi suyu ve ağaçlarının arasından gelen kuş sesleriyle ziyaretçilerini her yıl olduğu gibi bu senede havaların ısınmayı ile ağırlamaya başlayan şelale görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tabiat anıtı olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi, tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlere vadiden akan suyuyla etkileyici bir görüntü sunuyor.

"BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ BURAYI GEZMEYİ DAVET EDİYORUZ"
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sahanın büyük bir bölümünün 1. derece sit alanı olarak tescillendiğini belirterek, şelalenin incirden, nar ağacına kadar çok zengin bir tabiat örtüsünün içerisinde olduğunu ifade etti.

Başkan Şeker, "Yer köprü Mut için, Mersin için ve Türkiye için en önemli kaynaklardan birisi insan doğayla alakalı güzel bir ortam görmek istiyorsa mutlaka yer köprüyü gezmesi lazımdır. İnsanların çok rahat gezip dolaşıp ve doğayla iç içe harika bir şelale, gezip görebileceği bir yer. Bunun için Mut'un şanslı olduğunu düşünüyorum ve sadece Mersin değil bütün Türkiye'yi burayı gezmeyi davet ediyoruz" dedi.

ZİYARETE GELENLER HAYRAN KALIYOR
Şelaleye ailesiyle birlikte gezmeye geldiğini belirten Aybüke Küçük "Şelaleyi muhteşem bulduk. Türkiye'nin birçok yerine gittim, gezdim. Ailem ili birlikte buraya geldik. Burası gerçekten muhteşemmiş. Bu şelaleye gelen insanların pişman olmayacağı, harika bir yer. Ülkemizde turizm ve doğal güzellik açısından kaçırılmaması gereken yerlerden biri" şeklide konuştu.

Bölgeyi gezmeye gelenlerden Canan Özer ise "Şelalenin güzelliklerini arkadaşlarımızdan ve çevremizden duyduk. Buraya planlı bir şekilde geldik. İzmir'den buraya sırf bu şelaleyi görmek için geldik. Geldiğimize hiç pişman olmadık. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum. Buranın inanılmaz bir doğa güzelliği var. Türkiye'nin böyle güzelliklerini görmek insana gurur veriyor, hem de ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızın kanıtlarından. Herkese buraya gelip bu güzelliği görmelerini canı gönülden tavsiye ederim. Aynı zamanda burada inanılmaz bir kanyon var. Şelaleye gelirken ormanın içerisinde muhteşem bir yürüyüş yolu var. Burası stresten kurtulmanın güzel bir yeri" ifadelerini kullandı.

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