Video Yaşam Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video

Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video

25.09.2024 | 12:47

Doğa koruma ve milli parklar 6. Bölge müdürlüğü tarafından Eşeler yaylasına bırakılan kızıl geyik Salda Gölü kenarında bulunan Salda köyü içlerine gelerek vatandaşlara kendini sevdirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek, 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası'na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyordu.

SALDA KÖYÜ İÇLERİNE GELEN KIZIL GEYİK KENDİNİ SEVDİRDİ
Eşeler yaylasına bırakılan kızıl geyiklerden bir tanesi Salda Gölü kenarında bulunan Salda Köyü içlerine kadar indi. Vatandaşların haber vermesi üzerine geyiğin olduğu yere giden Salda Köyü muhtarı Osman İlhan köyde geyiği görünce hem sevip hem de köy içinden ormanlık alana doğru uzaklaşmasını sağladı. O anları ise sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerde geyiğin olduğu yere gelen muhtar Osman İlhan'ın; "Çok akıllı bunlar. Kızıl geyikler Salda Gölü'ne geldi" dediği görüldü. Bir süre çocukları ile birlikte geyiği seven ve özçekim yapan Muhtar İlhan daha sonra geyiğin ormanlık alana doğru ilerlemesini sağlayarak köyden uzaklaştırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından vahşi doğada yaşamaya uyumlu olan kızıl geyiklerin hem kendilerini koruması hem de bölgedeki vatandaşların geyikler tarafından gelebilecek saldırılara karşı geyiklerden uzak durulması öneriliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 05:00
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 25.09.2024 | 12:47
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 04:43
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 25.09.2024 | 12:47
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video 02:06
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video 25.09.2024 | 12:47
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 04:14
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 25.09.2024 | 12:48
Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 06:07
Cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 25.09.2024 | 13:01
Annesini öldürüp elbise dolabında saklayan oğlunun davasından karar çıkmadı | Video 01:25
Annesini öldürüp elbise dolabında saklayan oğlunun davasından karar çıkmadı | Video 25.09.2024 | 12:47
Sosyal medyada viral oldu! Meğer rendeyi yıllardır yanlış kullanıyormuşuz | Video 00:15
Sosyal medyada viral oldu! Meğer rendeyi yıllardır yanlış kullanıyormuşuz | Video 25.09.2024 | 11:27
Antalya’da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 03:19
Antalya'da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 25.09.2024 | 09:19
Çekya’dan gelen turistler Yüksekova’nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video 02:01
Çekya'dan gelen turistler Yüksekova'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video 25.09.2024 | 09:19
Bursa’da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video 02:34
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video 25.09.2024 | 09:19
Şile açıklarında gemi yangını | Video 00:53
Şile açıklarında gemi yangını | Video 25.09.2024 | 09:51
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video 25.09.2024 | 09:51
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video 00:48
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video 25.09.2024 | 09:51
Esenyurt’ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video 03:04
Esenyurt'ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video 25.09.2024 | 09:51
Dünyanın en şişman pengueniyle tanışın | Video 01:21
Dünyanın en şişman pengueniyle tanışın | Video 25.09.2024 | 09:51
Fenomen Kübra Aykut’un teyzesi: Böyle bir sevgililiğin olmayacağını söylemiştim | Video 08:30
Fenomen Kübra Aykut'un teyzesi: "Böyle bir sevgililiğin olmayacağını söylemiştim" | Video 25.09.2024 | 09:01
Ankara’da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi | Video 00:47
Ankara'da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi | Video 25.09.2024 | 08:52
Antalya’da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu | Video 06:52
Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu | Video 25.09.2024 | 08:52
27 ilde Kalkan-27 operasyonları: 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:40
27 ilde "Kalkan-27" operasyonları: 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.09.2024 | 08:53
Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu… 27:13
Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu… 24.09.2024 | 20:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA