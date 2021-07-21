Video Yaşam Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video

Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video

Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video
21.07.2021 | 10:00

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Doğu Ekspresi’nin seferlerinin başlamasıyla birlikte Kars’ta canlılık yaşanıyor. Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü’nün buz gibi sularına attılar.

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Son yılların en sıcak yazının yaşandığı ve hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar kendilerini bayram tatilini fırsat bilerek Çıldır Gölü kıyılarına attı.

Kars'ta yaptığı hizmetlerle anılan dönemin Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan Kütük Ev bölgesine gelen vatandaşlar burada hem çam ağaçlarının gölgesinde aileleriyle birlikte piknik yapıyor, hem de Çıldır Gölü'nün buz gibi sularında yüzerek serinliyor. Çıldır Gölü'nde yüzen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Özellikle Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğun heyecanını yaşamak için Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek oradan da Doğu Ekspresiyle 25 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a varan vatandaşlar otellerine yerleştikten sonra Çıldır Gölü'ne geliyor. Sıcak ve güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar gönüllerince gölün serin sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

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