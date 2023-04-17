Video Yaşam Doğu Karadeniz'de 2023 yaş çay sezonu hazırlıkları başladı | Video
Doğu Karadeniz'de 2023 yaş çay sezonu hazırlıkları başladı | Video

Doğu Karadeniz'de 2023 yaş çay sezonu hazırlıkları başladı | Video

17.04.2023 | 09:32

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Mayıs ayında başlaması beklenen 2023 yılı yaş çay sezonu öncesi çay üreticileri bakım, budamaları yapmak ve gübre vermek için çaylıklara girmeye başladı.

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Sezona verimli şekilde başlamak isteyen çay üreticileri önce çaylarını budayarak işe koyuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çay İşletmeleri Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) çay vermek isteyen üreticiler için çay tarım arazilerinin 10'da 1'inde budama işlemi gerçekleştirilmek zorunda. Çay budama evresinin hemen ardından ise gübreleme işlemi geliyor. Tüm bir işlemler bittikten sonra ise sıra çayı toplayıp satmaya geliyor. Rizeli çay üreticileri de şimdiden açıklanacak çay taban fiyatını merakla bekliyor.

Çay fiyatının açıklanmasını beklediklerini söyleyen Meryem Büyükkaya, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gübremizi döktük. Her şeyi hazırladık. Yaş çay fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. Çay fiyatı bu yıl 12 lira olursa güzel olur. İstiyoruz çünkü çayın çok işi var. Hem biz de çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Uğur Büyükkaya ise "Hazırlığımızı yaptık. Şu anda çay fiyatlarımızı bekliyoruz. İnşallah reisimiz 12 TL yapar da yüzümüzü güldürür" ifadelerini kullandı.

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