Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel arazi ve evlere zarar verdi | Video
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.
Yağmur sonrası sel yaşanan köylerde DSİ, ekipleri çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
01:11
00:27
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 14:44
00:49
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 25.07.2023 | 14:26
01:11
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 25.07.2023 | 14:26
03:29
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel arazi ve evlere zarar verdi | Video 25.07.2023 | 13:49
01:24
Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 25.07.2023 | 13:47
01:39
32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video 25.07.2023 | 13:43
02:55
01:36
E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video 25.07.2023 | 12:15
05:49
Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı! | Video 25.07.2023 | 12:11
06:57
06:32
00:41
Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi! | Video 25.07.2023 | 11:51
01:01
03:25
Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 25.07.2023 | 10:56
05:32
00:54
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 25.07.2023 | 10:55
00:25
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 25.07.2023 | 10:50