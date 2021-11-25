Video Yaşam Doğu’da kar başladı | Video
Doğu’da kar başladı | Video

Doğu’da kar başladı | Video

25.11.2021 | 10:03

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Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışları başladı. Sıcaklıkların düşmeye devam ettiği bölgede en düşük sıcaklık -9 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi. 2 gün sürecek olan yağışlar için sürücülerde kaygan yol için uyarıldı.

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Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışları başladı. Güne beyaz örtü ile uyanan Erzurum'da kar yağışı devam ederken Palandöken Dağında kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kayganlaşan yollar ve karla kaplanan yaya yolları için çalışmalara başladı.

Karayolları ekipleri ise bölgedeki şehirlerarası yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın teyakkuzda bekliyor. Kars'ta da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken Sarıkamış Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bölgede ki en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceği bölgede Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kar yağışları da 2 gün boyunca devam edecek. Hafta sonu durması beklenen kar yağışlarının hafta başında ise yeniden etkisini artırması bekleniyor.

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