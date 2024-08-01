Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler bahçeyi yaktı | Video
Hatay'ın Defne ilçesinde bir doğum günü partisinde havaya atılan havai fişekler düştükleri bahçede yangınına neden oldular. Yangından dolayı 30 arı kovanı zarar gören bahçe sahibi Ali Karadağ, komşusundan şikayetçi olmadı.
Doğum günü partisinden atılan havai fişeklerin yaktığı bahçenin sahibi Ali Karadağ, "Bizim komşular çocuğu için doğum günü partisi hazırladı. Partide havai fişekler patlatıldı. Partide patlatılan havai fişekler bahçeye düştü ve yanmaya başladı. Bahçe hemen alev almasıyla zarar gördü. İtfaiye ekipleri, jandarma ve mahalle sakinleri geldi ve yangını söndürdük. Ufak bir zarar gördü. Yangında benim 30 arı kovanım telef oldu" ifadelerini kullandı.
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