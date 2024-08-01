Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler bahçeyi yaktı | Video 01.08.2024 | 10:06 Hatay'ın Defne ilçesinde bir doğum günü partisinde havaya atılan havai fişekler düştükleri bahçede yangınına neden oldular. Yangından dolayı 30 arı kovanı zarar gören bahçe sahibi Ali Karadağ, komşusundan şikayetçi olmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde doğum günü kutlaması esnasında havai fişek patlatan vatandaşların eğlencesi yangınla son buldu. Havai fişeklerin düştüğü bahçe alevlere teslim oldu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Havai fişeklerin sebep olduğu yangında, bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovana zarar gördü. Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.Doğum günü partisinden atılan havai fişeklerin yaktığı bahçenin sahibi Ali Karadağ, "Bizim komşular çocuğu için doğum günü partisi hazırladı. Partide havai fişekler patlatıldı. Partide patlatılan havai fişekler bahçeye düştü ve yanmaya başladı. Bahçe hemen alev almasıyla zarar gördü. İtfaiye ekipleri, jandarma ve mahalle sakinleri geldi ve yangını söndürdük. Ufak bir zarar gördü. Yangında benim 30 arı kovanım telef oldu" ifadelerini kullandı.