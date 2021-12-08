Video Yaşam Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video

Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video

08.12.2021 | 11:29

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Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o anlara ilişkin çektikleri fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.

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