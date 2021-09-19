Video Yaşam Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video

Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video

Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video
19.09.2021 | 10:01

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Bağcılar’da eşiyle birlikte rastgele gelen taksiye bilen hamile kadın, hastaneye gittiği sırada bindiği takside doğum yaptı. Hem annenin hem de yeni doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadını hastaneye yetiştiren taksi sürücüsü Mehmet Ayabak İHA’ya konuştu.

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Olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da saat 03.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte hastaneye gitmek için yolda bekleyen kadının sancısı tutu. Tenha olan yerden şans eseri boş geçen taksi hamile kadını ve eşini görünce hemen durdu ve çifti aracına aldı. Birkaç dakika içerisinde kadının sancısı arttı ve bebeğin doğumu gerçekleşti. O sırada soğukkanlılığını koruyan taksi şoförü Mehmet Ayabak, doğum yapan kadını en yakın hastane olan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirdi. Hastanenin ilgili doktoru ve hemşireleri ise kordon bağını taksinin içinde kestikten sonra anneyi ve dünyaya gelen kız bebeği hastaneye aldı. Takside doğan kızın ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"
İlk defa böyle bir şeyin başına geldiğini ve duygusallık ile heyecan yaşadığını anlatan taksici Mehmet Ayabak, "Aşağı Bağcılar bölgesinde hamile bir kadın eşiyle birlikte taksime bindi. Gece 03.00 sularıydı ondan sonra hemen hastaneye yetiştirmemi söylediler. Olayı anında telaşlandılar ikisi de. Ondan sonra hastaneye giderken bayan yolda doğum yaptı. Olay anında hem duygusallık hem de heyecan yaşadım. Taksiciler olarak böyle bir olaya dahil olmaktan gurur duyuyoruz. Her meslekte iyisi de var kötüsü var ama bizim işimizin bir gereği de bu. Ben bir çocuk babasıyım, o çocuğu görünce sanki ikinci bir çocuğum olmuş gibi heyecanlandım o da bana yetti. İlk defa böyle bir şey başıma geldi zaten olayı gördüğünde elim ayağım titredi" diye konuştu.

Mehmet Ayabak, "Olay esnasında yolcular giriş yaptı. Onlar da diğer taraftan bindi ben de onlara hastaneye yetiştirmeye çalıştım seri bir şekilde. Bayan doğum yaptıktan sonra çocuğu kocasının elinde gördüm. Bebeği hemen bir beze veya bir polara sarmasını söyledim ve camı falan kapattım. Hastaneye yetiştirdik. Hemen hemşirelere haber verdik, bebeğimizin kordonu doktorlar hemşireler araçta kesti o şekilde bayan ve çocuğu hastaneye aldılar" şeklinde konuştu.

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