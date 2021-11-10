Doğumunda böbrek yetmezliğine yakalandığı oğlunun 7'nci yaş gününde nakille sağlığına kavuştu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Niğde’de kar yağışı etkili oldu, araçlar zor anlar yaşadı | Video 10.11.2021 | 13:26
05:30
Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! Vedat Alexander'ın mutlu günü | Video 10.11.2021 | 13:12
03:20
Köpeğini kurtarmak için dumanların arasına böyle daldı | Video 10.11.2021 | 13:12
03:12
Dev lahanalar görenleri şaşırtıyor 10.11.2021 | 11:52
02:15
Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını! | Video 10.11.2021 | 11:53
05:00
Silivri'de çelik ağlara takılan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı 10.11.2021 | 11:36
01:30
Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga! | Video 10.11.2021 | 11:31
01:56
Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü 10.11.2021 | 11:34
01:11
"Aşil" uyuşturucuyu sebzenin altında buldu | Video 10.11.2021 | 11:32
05:52
Yardımsever imamın yeni hedefi ‘hayır marketi’ açmak 10.11.2021 | 11:07
02:29
Tuzla'da boya imalathanesinde yangın | Video 10.11.2021 | 11:11
00:45
Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular 10.11.2021 | 11:20
01:11
Karadeniz’de dev dalgalar, sahilleri dövüyor | Video 10.11.2021 | 11:02
01:35
02:59
Ataşehir’de motokuryenin sinyal hatası: 1 yaralı 10.11.2021 | 11:00
00:23
02:06
Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 10.11.2021 | 10:24
03:23
Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular | Video 10.11.2021 | 10:46
01:29
06:14
E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi | Video 10.11.2021 | 10:24
ÇANAKKALE'de Merve Güner (30), şu an 7 yaşında olan oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize bağlı yaşamını sürdüren ve 5 yıldır nakil bekleyen Merve Güner, oğlu Sefa'nın doğum günü olan 17 Ekim'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Anne-oğul, hastane odasında pasta kesip, birbirine sarılarak mutluk yaşadı.
Kentte yaşayan Merve Güner (30), 7 yıl önce oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirdiği sırada hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize girmeye başlayan Merve Güner, böbrek nakli için 5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi?ne başvurdu. 5 kez sıra gelen Merve Güner'e böbrek uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapılamadı.
Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. Burada böbrek nakli için sırası gelen Merve Güner nakil merkezine çağrıldı. Dokuların uyuşması üzerine böbrek nakline karar verildi. Merve Güner, 7 yıl önce dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandığı oğlu Sefa Enes'in doğum günü olan 17 Ekim'de yapılan nakille sağlığına kavuştu. Merve Güner, hastane odasında kesilen pastayla doğum gününü kutladığı oğluna sarılarak özlem giderdi.
Organ naklinin önemine dikkat çeken ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, ''Merve Hanım gibi 30 bine yakın böbrek ve organ nakli bekleyen hastalarımız mevcut. Bu hastaların her yıl 2 bin 500 ile 3 bin kadarı organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Bu 26 bin kişinin hayata tutunmasının tek yolu organ bağışıdır. Ben tüm vatandaşlarımızdan organlarını bağışlamalarını rica ediyorum'' dedi.
Merve Güner'in doğum sırasında yüksek tansiyona bağlı olarak organlarını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Cabir Alan, ''Ne tesadüftür ki, 7 yıl sonra doğum yaptığı günde böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Yani Cenabı Allah'ın hikmetidir. Organlarını kaybettiği gün, organ bağışıyla yeniden oğlunun doğum gününde hayata tutundu'' diye konuştu.
Merve Güner ise, ''Sürekli diyalize girdiğim için oğlumu anneme bıraktım. Kötü bir süreç geçirdim. Zamanımın büyük çoğunluğu hastanelerde geçti. Oğlumdan ayrı kaldım. Yeri geldi yüzünü hiç göremedim. Ama şu anda Allah'ıma şükürler olsun ki oğlumun doğum gününde 7 yıl sonra tekrar böbreğime kavuştum. Hayata tutundum. Tekrar oğlumla birlikte güzel bir hayat sürdüreceğiz. Hiç birbirimizden ayrılmayacağız. Sağlığıma ve oğluma kavuşmak çok güzel bir duygu'' diye konuştu.
Merve Güner, hastaneden taburcu olmadan önce kendisine ziyarete gelen oğlu Sefa Enes Güner'e ailesi ve organ nakil merkezi yönetimi ile sürpriz doğum günü pastası keserek, geçmiş doğum gününü kutladı.
Annesinin bir daha hastaneye gitmeyeceği için mutlu olduğunu ifade eden Sefa Enes Güner ise, ''Annemle dışarıya çıkacağım, gezeceğim, zaman geçireceğim. Parka gideceğiz, oyuncaklarla oynayacağız'' ifadelerini kullandı.